NI сопоставил силы российского и американского флотов

Возможное военное столкновение России и США в акватории Черного моря не выявит быстрого победителя. Обе страны имеют преимущества и недостатки своих флотов. Анализ со сравнением по оснащению и боевой подготовки Военно-морских сил двух мировых держав провел американский журнал The National Interest.

Эсминцы и надводные корабли США, а также подводные лодки часто заходят в акваторию Черного моря для проведения патрулирования. Практически каждый раз такое появление приводит к моментам напряженности в отношениях между двумя державами.

В распоряжении российских военных есть только один авианосец и 15 эсминцев, что составляет малую долю от ударных сил Военно-морских сил США. Но кроме них, Москва может направить 85 корветов и 55 патрульных катеров, которые способны выполнять задачу по нанесению ощутимых ударов и искать подводные лодки.

Эти корабли более маневренны и могут действовать вблизи береговой линии. Таким образом, они могут поддерживать наземные атаки, регулировать коммерческое пароходство и выполнять миссии по поиску наводных мин.

Малое количество эсминцев на балансе России окупается дальностью и точностью наведения их бортовых систем вооружения. Кроме того, на их борту можно разместить морские дроны, которые тоже могут провести успешную атаку.

Но меньшее количество надводных кораблей может поставить Военно-морской флот России в невыгодное положение, если США направят большую часть своих авианосцев для противостояния.

Но в этом случае в пользу России может сыграть еще один фактор. Подводный флот, в распоряжении которого есть до 64 субмарин. Большая часть из них оснащена сложным оборудованием, независимым от воздуха двигательными установками и другими технологиями, которые позволят успешно вести подводную войну. Их появление в акватории затруднит появление надводных кораблей США.