Новый модульный пистолет для Росгвардии успешно прошел госиспытания

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) от российского концерна «Калашников» успешно прошел государственные испытания. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил ТАСС.

Разработку нового модульного пистолета в «Калашникове» начали в 2017 году по заданию Росгвардии, сообщил заместитель директора ведомства Алексей Беззубиков. Командование федеральной службы высоко оценило пистолет, который завершил испытания с положительным результатом.

Результаты испытаний утвердила госкомиссия. Модульный пистолет рекомендован к принятию на вооружение Росгвардии. Гендиректор ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов отметил: хотя пистолет в первую очередь ориентирован на требования Росгвардии, он может представлять интерес и для других ведомств.

Ранее государственные испытания также прошел противопехотный гранатомет «Балкан», который рекомендован к применению в Вооруженных силах РФ. Комплекс 6С19 стал новейшей разработкой в области гранатометного вооружения и позволил увеличить дальность стрельбы на 25%, сообщили в госкорпорации «Ростех».