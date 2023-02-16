Армия 16 февраля 2023, 06:41 Новый лазерный комплекс разведки разработали в России РИА «Новости»: новый лазерный комплекс разведки в России засечет человека в 18 км от себя РИА «Новости»

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Российские военные смогут находить противника на расстоянии до 18 километров и получать его координаты за 400 километров. Новый комплекс разведки с лазерным лучом разработали на основе оптико-электронного комплекса «Ирония», рассказал источник РИА «Новости».

Для Сил специальных операций создали разведывательную машину на шасси «Тайфун-ВДВ». Ее оснастили комплексом разведки, обнаружения и целеуказания, который при помощи лазерного луча сможет находить солдата на расстоянии до 18 километров. Он отразится, вернется, а аппарат зафиксирует данные.

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Источник агентства рассказал, что его создали по примеру ОЭК «Ирония», но расширили технические характеристики и функционал. Сама же разведывательная машина, на которую поставили комплекс, сможет передавать полученные с его помощью данные на расстояние до 400 километров. Ее оборудовали модулем спутниковой навигации, встроенным компасом и дальномером.

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Комплекс «Ирония» использовали на Купянском направлении спецоперации. Тепловизор и лазерный дальномер помогли войскам навести и скорректировать удар авиации и артиллерии.