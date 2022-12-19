Спецоперация 19 декабря 2022, 05:56 Российские разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс «Ирония» РИА «Новости»: российские военные активно применяют в зоне СВО комплекс «Ирония» РИА «Новости»

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Российские военные на Купянском направлении в зоне спецоперации на Украине применяют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки нанесенных ударов, рассказал РИА «Новости» боец спецназа ЗВО.

Комплекс помогает собирать информацию о местности благодаря тепловизору и лазерному дальномеру.

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«Помимо всего прочего, он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи его мы можем наводить и корректировать артиллерию и нашу любимую авиацию», — пояснил российский разведчик.

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По его словам, ситуация на Купянском направлении сейчас напряженная, но стабильная. Бойцы ВСУ пытаются совершить вылазки, но их останавливает артиллерия ВС России.

Российские военные с октября наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Ранее глава «Укрэнерго» предупредил соотечественников о дефиците электроэнергии в ближайшие два дня. При этом на Украине ожидается похолодание, что в отсутствие регулярного теплоснабжения будет очень ощутимо.