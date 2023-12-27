Армия 27 декабря 2023, 06:05 Новый дрон-камикадзе с защитой от РЭБ создали в России Чемезов: новый дрон-камикадзе «Суперкам» с защитой от РЭБ создали в России РИА «Новости»

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В России создали барражирующий боеприпас «Суперкам» с эффективной защитой от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сейчас его испытывают. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА «Новости».

«На текущий момент в контуре Ростеха создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания», — рассказал он.

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Чемезов назвал одну из особенностей новых БПЛА — это высокая степень защищенности от РЭБ, из-за которой такие аппараты будет труднее подавить.

Ранее директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская признала, что Россия успешно развивает технологии роев дронов. По ее словам, украинская сторона отстает в этой сфере. Также она заявила, что ВСУ нужна новая система борьбы с беспилотниками, потому что старые методы перестают действовать.