Мир 26 декабря 2023, 03:31 Передовая российская технология поразила украинского эксперта Центр поддержки аэроразведки ВСУ: Россия развивает технологию роев дронов РИА «Новости»

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Россия успешно развивает технологии роев дронов, ВСУ же отстают в их использовании. Об этом каналу «Украинская правда» рассказала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.

«Сейчас русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации», — отметила глава Центра.

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Новая российская технология позволяет дрону определять цели благодаря машинному обучению. Беспилотники ВС РФ становятся неуязвимыми для средств РЭБ, пояснила Берлинская.

ВСУ испытывают острую нехватку БПЛА и боеприпасов к ним. Украине нужна новая система борьбы с дронами, потому что старые перестанут действовать, добавила эксперт.

Украинские войска окажутся под ударом российских роев дронов, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Оружие ВС РФ координирует действия беспилотников между собой, выбирает цели и наносит удары.