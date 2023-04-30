Армия 30 апреля 2023, 19:10 Новую снайперскую винтовку презентовали в Чечне Кадырову представили разработанную Российским университетом спецназа снайперскую винтовку РИА «Новости»

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Главе Чечни Рамзану Кадырову представили новую снайперскую винтовку. Оружие разработали инструкторы Российского университета спецназа (РУС) и компании Bespoke Gun, сообщил ТАСС.

Чеченский лидер прибыл на базу РУС вместе с общественным деятелем Виктором Бутом. По словам Кадырова, чеченские специалисты не намерены останавливаться на достигнутом и теперь планируют начать сборку бронированных автомобилей.

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«Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушались ни у нас в республике, ни в целом в государстве», — сказал глава Чечни.

Старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев указал на высокотехнологичность снайперского комплекса.

«Все концепции, которые применили на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, <…> но здесь они применили ее, и она оказалась очень эффективной», — отметил он.

Дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер» успешно прошел заводские испытания. В ближайшее время его отправят на эксплуатацию в российские войска.