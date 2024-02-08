Спецоперация 08 февраля 2024, 08:33 Удар огнеметных систем «Солнцепек» по долговременным укреплениям ВСУ сняли на видео Минобороны: расчеты огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили укрытия ВСУ

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На Купянском направлении уничтожили долговременные укрепления Вооруженных сил Украины. Работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки «Запад» показало Минобороны России.

«На переднем крае противник концентрирует свои силы. <…> Эта машина зарекомендовала себя на всем протяжении СВО как очень эффективное и мощное оружие. Противник ее очень боится», — рассказал командир огнеметной роты с позывным Урал.

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Расчеты ТОС-А1 «Солнцепек» получили координаты, вышли на огневую позицию, нанесли удар и поразили цель. Российские военные уничтожили термобарическими снарядами блиндажи, склады боеприпасов и провизии, наблюдательные посты вместе с находившимися на них солдатами. Экипажи БМП-3 прикрывали системы во время работы. Мотострелки следили, чтобы сослуживцев не атаковали дронами.

Журналист Харрисон Касс назвал российские тяжелые огнеметные системы мощным оружием. Он заявил, что их главным преимуществом стали вакуумные бомбы.