Названо количество призванных по мобилизации с российско-грузинской границы | 360°

Все новости

Эксклюзив

02 октября 2022, 18:38

Горелка и шоколадка. Боец ВС РФ рассказал, что поднимает настроение на передовой

Армия

02 октября 2022, 18:25

Скелетонист Марченков получил повестку о мобилизации

Реклама

Мир

02 октября 2022, 18:08

Мобильный номер премьер-министра Великобритании Трасс выложили в открытый доступ

Мир

02 октября 2022, 17:58

Украине напомнили условие приема в НАТО

Мир

02 октября 2022, 17:55

Около 40 тысяч участников собрала массовая акция протеста сторонников оппозиции в Кишиневе

Власть

02 октября 2022, 17:49

Интеграция в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершится в 2026 году

Спецоперация

02 октября 2022, 17:34

Генсек НАТО предостерег от применения ядерного оружия на Украине

Эксклюзив

02 октября 2022, 17:32

ВСУ не смогли раскачать оборону России

Важное

02 октября 2022, 17:25

Договоры о вхождении новых регионов в состав России внесли в Госдуму для ратификации

Армия

02 октября 2022, 17:04

Названо количество призванных по мобилизации с российско-грузинской границы

Замвоенкома Северной Осетии заявил о 180 врученных повестках на границе с Грузией

Читать 360tv в

Более 180 повесток раздали подлежащим мобилизации россиянам, прибывшим на границу с Грузией. Как подчеркнул в беседе с ТАСС заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев, речь идет о призывниках из разных регионов России.

На российско-грузинской границе, пояснил он, работает оперативная группа, которая занимается призывом. В нее вошли представители военкомата и органы власти.

Реклама

«Более 180 повесток вручили на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию», — заявил Абдуллаев.

Реклама

Заместитель военного комиссара республики добавил, что всем получившим повестки напомнили о нормах закона о частичной мобилизации.

На единственном пропускном пункте между Россией и Грузией — «Верхний Ларс» — на этой неделе скопилось огромное количество машин из желающих уехать. Причиной стало объявление частичной мобилизации.

Пробка растянулась на несколько десятков километров. Из-за такого наплыва туристов глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел в регионе режим повышенной готовности, в рамках которого въезд на территорию республики автомобилей с номерами других субъектов ограничили.

Грузия

Россия

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама