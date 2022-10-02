Названо количество призванных по мобилизации с российско-грузинской границы | 360°

Армия 02 октября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

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Viber Названо количество призванных по мобилизации с российско-грузинской границы Замвоенкома Северной Осетии заявил о 180 врученных повестках на границе с Грузией РИА «Новости»

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Более 180 повесток раздали подлежащим мобилизации россиянам, прибывшим на границу с Грузией. Как подчеркнул в беседе с ТАСС заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев, речь идет о призывниках из разных регионов России.

На российско-грузинской границе, пояснил он, работает оперативная группа, которая занимается призывом. В нее вошли представители военкомата и органы власти.

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«Более 180 повесток вручили на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию», — заявил Абдуллаев.

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Заместитель военного комиссара республики добавил, что всем получившим повестки напомнили о нормах закона о частичной мобилизации.

На единственном пропускном пункте между Россией и Грузией — «Верхний Ларс» — на этой неделе скопилось огромное количество машин из желающих уехать. Причиной стало объявление частичной мобилизации.

Пробка растянулась на несколько десятков километров. Из-за такого наплыва туристов глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел в регионе режим повышенной готовности, в рамках которого въезд на территорию республики автомобилей с номерами других субъектов ограничили.

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