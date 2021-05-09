НАТО отказал российским наблюдателям в приглашении и соврал об их заявке
НАТО не пригласил Россию на учения, при этом «нагло врет», что РФ не подала заявку. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков, сообщил RT.
Североатлантический альянс демонстрирует силу в адрес России и не приглашает наблюдателей. При этом в НАТО «нагло врут», что Москва якобы не подает заявок для участия.
«И на эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают», — объяснил Леонков.
Россия всегда приглашает западных наблюдателей на свои учения. Причем Москва никогда не называет конкретную страну в качестве потенциального врага, добавил военный эксперт.
В ночь на 8 мая США высадили в Эстонии масштабный воздушный десант в рамках учений Swift Response. К ним присоединились более 700 военнослужащих из Эстонии, Америки и Великобритании. В маневрах также участвовали военачальники — командующий восьмым воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью.
Военные совершили учебно-боевой выход после длительного перелета из Форт-Брэгга в Северной Каролине, до этого они дозаправились в воздухе. По сценарию, они захватили аэропорт условного противника в Нурмси Ярваского уезда. Туда же были сброшены боевая техника и необходимое снаряжение. Это крупнейшие военные маневры в Европе за последние 25 лет.