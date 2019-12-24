National Interest рассказал о «рождественском подарке», который Россия приготовила для США

Россия начнет строительство атомной подводной лодки проекта 885М «Ясень-М» 25 декабря. Субмарина, названная «Новосибирском», станет своеобразным рождественским подарком для США.

О подлодке рассказало издание The National Interest, назвав ее опасной. В материале не указано, каков полный объем обновлений корабля.

Предположительно, восемь относящихся к проекту субмарин будут обладать более тихим ходом. Кроме того, отмечено в статье, их оснастят модернизированной бытовой электроникой. Указывается, что корпус у подводных лодок станет короче, а набор вооружения расширят. В него войдут в том числе крылатые ракеты «Калибр-М».

Подлодки «Ясень-М» автор статьи отнес к той же категории, что и субмарины американских ВМС «Вирджиния». Тем не менее по некоторым показателям подлодки из России опережают технику США. Например, «решительную победу» субмарины одерживают в соотношении цены и качества.

В материале указано, что серийное производство «Ясень-М» обойдется РФ в сумму, которая не превысит 50 миллиардов рублей — это порядка 1,6 миллиарда долларов. Подводная лодка класса «Вирджиния» в среднем стоит США 2,8 миллиарда долларов.

На днях The National Interest заявил, что российская артиллерия сильнее американской. Специалисты из США якобы получают меньше боевого опыта, что и сказалось на эффективности.