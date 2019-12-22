NI: американская артиллерия отстала от российской

Автор статьи отмечает, что с начала «нулевых» Пентагон начал концентрироваться на борьбе с повстанцами. Во время операций в Ираке и Афганистане в качестве основного источника огневой поддержки использовались вертолеты и самолеты, а не артиллерия. Это привело к тому, что американские артиллеристы стали получать меньше боевого опыта, чем до теракта в 2011 году.

По мнению автора статьи, с уменьшением опыта артиллерия стала менее эффективной, если сравнивать ее с российской. Войска РФ вооружены мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

Особенно отметил автор российскую реактивную систему залпового огня «Смерч» с дальностью полета примерно 100 километров и ракетный комплекс «Искандер», способный поразить цель на расстоянии в 400 километров. При этом американская 155-миллиметровая гаубица «Паладин» может поражать цели только в 32 километрах от нее.

В статье отмечается, что выводы RAND Corporation совпадают с недавним британским докладом. Там говорилось что, если Россия вторгнется в Прибалтику, британские сухопутные войска будут оглушены российской артиллерией.

Автор также посчитал, что у американцев с нынешним уровнем артиллерии могут быть большие трудности с Северной Кореей и Ираном.