Нарышкин заявил, что партнерство ГРУ и СВР послужит победе над неонацизмом | 360°

Армия 05 ноября 2022, 08:34 Нарышкин заявил, что партнерство ГРУ и СВР послужит победе над неонацизмом Директор СВР Нарышкин поздравил главу Минобороны России Шойгу с Днем военного разведчика. РИА "Новости"

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Эффективное сотрудничество российской военной разведки и Службы внешней разведки послужит общему делу победы над неонацизмом. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в поздравлении министру обороны России Сергею Шойгу по случаю Дня военного разведчика. Его опубликовали на сайте службы.

«Уверен, что товарищеское взаимодействие и эффективное сотрудничество, установившееся между нашими ведомствами, послужит общему делу победы над нацизмом», — сказал он.

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Нарышкин отметил, что военная разведка сегодня, обладая богатым опытом и уникальными возможностями, с успехом справляется со всеми задачами, поставленными руководством страны.

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Глава СВР пожелал Сергею Шойгу «новых достижений в службе, боевого настроя, крепкого здоровья и благополучия» и добавил, что «победа будет за нами».

Накануне председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Украина на глазах одного поколения превратилась из процветающей республики в диктатуру и злобный антироссийский инструмент. Он отметил, что есть силы, целенаправленно пытающиеся разрушить историческую память россиян.