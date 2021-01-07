Начальник ГРУ рассказал о самом сложном «да» во время работы с Путиным

Самым сложным «да» в жизни начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Игоря Костюкова стала готовность гарантировать безопасность президента России Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе 2020 года.

«Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги», — рассказал Костюков в интервью телеканалу «Россия 1».

Круг людей, которые участвовали в операции, был предельно узким, подчеркнул Костюков. По его словам, отнеслись к задаче максимально ответственно.

Начальник ГРУ отметил, что у них не было права на ошибку, «не то, что на ошибку, а на малейший сбой».

В 2021 Путин тоже посетил Дамаск. Визит состоялся 7 января. Президенту показали командный пункт ВС России, где прошли переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Кроме того, Путин проехал по городу и побывал в православной церкви Святой Девы Марии и мечети Омейядов.

Подготовка к поездке президента является хорошим учебным пособием. При этом ее можно назвать и триллером, заявил министр обороны Сергей Шойгу.