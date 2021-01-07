Шойгу сравнил с триллером подготовку к поездке Путина в Дамаск

Президент Владимир Путин приехал с визитом в Дамаск. Подготовка к поездке является хорошим учебным пособием. При этом ее можно назвать и триллером, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, если снимать про подготовку визита детальный фильм, то он может стать очень хорошим пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения.

«А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — сказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что Путин лично решил посетить Дамаск после доклада сотрудников спецслужб. Президенту сообщили, что появилась возможность завершить силовой этап в Сирии и начать восстанавливать мирную жизнь. Шойгу подчеркнул, что приезд Путина показал сирийцам и другим странам начало перехода к новому этапу.

Визит Путина в Дамаск состоялся 7 января, пишет RT. Президенту показали командный пункт ВС России, где прошли переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Кроме того, Путин проехал по городу и побывал в православной церкви Святой Девы Марии и мечети Омейядов.