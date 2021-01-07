Шойгу сравнил с триллером подготовку к поездке Путина в Дамаск
По словам главы Минобороны, если снимать про подготовку визита детальный фильм, то он может стать очень хорошим пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения.
«А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — сказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на телеканале «Россия 1».
Он добавил, что Путин лично решил посетить Дамаск после доклада сотрудников спецслужб. Президенту сообщили, что появилась возможность завершить силовой этап в Сирии и начать восстанавливать мирную жизнь. Шойгу подчеркнул, что приезд Путина показал сирийцам и другим странам начало перехода к новому этапу.
Визит Путина в Дамаск состоялся 7 января, пишет RT. Президенту показали командный пункт ВС России, где прошли переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Кроме того, Путин проехал по городу и побывал в православной церкви Святой Девы Марии и мечети Омейядов.