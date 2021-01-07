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    07 января 2021, 12:47

    Шойгу сравнил с триллером подготовку к поездке Путина в Дамаск

    Дарья Бунякова

    Президент Владимир Путин приехал с визитом в Дамаск. Подготовка к поездке является хорошим учебным пособием. При этом ее можно назвать и триллером, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
    Шойгу сравнил с триллером подготовку к поездке Путина в Дамаск

    По словам главы Минобороны, если снимать про подготовку визита детальный фильм, то он может стать очень хорошим пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения.

    «А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — сказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на телеканале «Россия 1».

    Он добавил, что Путин лично решил посетить Дамаск после доклада сотрудников спецслужб. Президенту сообщили, что появилась возможность завершить силовой этап в Сирии и начать восстанавливать мирную жизнь. Шойгу подчеркнул, что приезд Путина показал сирийцам и другим странам начало перехода к новому этапу.

    Визит Путина в Дамаск состоялся 7 января, пишет RT. Президенту показали командный пункт ВС России, где прошли переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Кроме того, Путин проехал по городу и побывал в православной церкви Святой Девы Марии и мечети Омейядов.