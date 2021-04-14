На репетиции парада Победы исполнили песню «Победа остается молодой». Видео

В среду, 14 апреля, на полигоне Алабино прошла седьмая по счету репетиция парада Победы. Как узнал «360», в этом году на параде 9 мая, вероятно, прозвучит песня «Победа остается молодой».

Пресс-служба Минобороны подтвердила, что 9 мая на параде Победы с большой вероятностью будет исполняться фрагмент песни «Победа остается молодой». Музыку к ней написал Игорь Ярушенко, текст — Игорь Шаферан. Ранее эта композиция не исполнялась на параде Победы.

Первая репетиция парада прошла в Алабине 31 марта. По словам военного коменданта Москвы Евгения Селезнева, всего запланировано 12 тренировок. Ночные репетиции пройдут 29 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая.

В этом году в главном военном параде на Красной площади примут участие более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц техники и вооружения, 53 самолета и 23 вертолета. Не исключено, что 9 мая в Москве покажут новинку — бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО». Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году Россия не будет приглашать на парад иностранных лидеров, поскольку год неюбилейный. Все приглашенные зрители мероприятия должны будут соблюдать эпидемические меры в связи с коронавирусом.