Армия 27 мая 2023, 15:21 Московские добровольцы рассказали о решении подписать контракт на службу в армии АГН «Москва»: столичные добровольцы без сомнений подписали контракт на службу в зоне СВО Unsplash

Читать 360tv в

Желающие подписать контракт с Министерством обороны рассказали АГН «Москва» о своей мотивации отправиться в зону спецоперации.

«Это моя обязанность, святой долг. Если никто этого не делает, кто защитит? Если не мы, то кто? Я так воспитан, я уже возрастной, поэтому все прекрасно понимаю. Все мои родственники, все друзья прекрасно понимают, что это нужно делать», — объяснил один из столичных контрактников.

Реклама

Добровольцы подчеркнули, что семьи поддерживают их в желании внести свой вклад и помочь бойцам, задействованным в специальной военной операции.

Работа единого пункта отбора началась в Москве 3 апреля. Об условиях набора на контрактную службу можно узнать по телефону 117, на портале mos.ru или с помощью чат-бота @MskContract_bot в Telegram.

Ранее очередную группу контрактников отправили из столицы в зону СВО.