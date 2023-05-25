25 мая 2023, 16:16
Группу контрактников отправили из Москвы в зону СВО
Очередную группу контрактников отправили из Москвы в зону СВО
Автобус с очередной группой солдат выдвинулся сегодня из столичного пункта отбора на военную службу по контракту. Там, на улице Яблочкова, их проводили друзья и родственники, рассказали в пресс-службе информационного центра правительства Москвы.
Один из новобранцев рассказал журналистам о своей мотивации к службе.
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«Есть долг, внутренние убеждения. У меня двоюродный брат мобилизован, есть и отдаленные родственники там. Хотелось бы увидеться, возможно», — сказал он.
В центральный столичный пункт приходят добровольцы. Они сами для себя выбирают путь военнослужащего.
На месте работают врачи и профессиональные инструкторы. Медики проверяют состояние здоровья кандидата, а вторые проводят собеседование и определяют специальность будущего солдата.
Для оформления на службу при себе нужно иметь паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.
Также о всех дополнительных условиях и льготах желающие могут узнать по телефону 117, на портале mos.ru или в чат-боте @MskContract_bot в Telegram.
Интерес к службе среди мужчин значительно вырос в Москве за последнее время. Это отметили волонтеры, которые работают на пункте.
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