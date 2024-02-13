Армия 13 февраля 2024, 13:52 Мощь России признали в Норвегии Глава норвежской разведки Стенсенес: Россия стала сильнее в украинском конфликте РИА «Новости»

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В ходе украинского конфликта Россия стала гораздо сильнее и уверенно добивается преимущества на поле боя. Об этом изданию NRK заявил руководитель норвежской разведки Нильс Андреас Стенсенес.

«Россия стала гораздо сильнее в конфликте по сравнению с тем, что происходило год назад. Она добивается преимущества», — сказал он.

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По мнению Стенсенеса, Украина в настоящее время испытывает сильное давление из-за перебоев с поставками оружия, тогда как Россия наладила собственное военное производство.

«К сожалению, ситуация идет в неправильном направлении. Сейчас она более опасна, чем в начале 2023 года», — добавил глава норвежской разведки.

Немецкий наемник ВСУ пожаловался на «бесконечные» ресурсы российской армии. Он назвал их одной из причин провального наступления ВСУ. По мнению наемника, действия украинского командования оказались нескоординированными, а поддержка Запада — недостаточной и фрагментарной.