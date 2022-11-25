Армия 25 ноября 2022, 01:24 Морскую пехоту ВМФ России решили увеличить Замглавкома ВМФ РФ: морскую пехоту увеличат с помощью новых частей и подразделений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Морскую пехоту ВМФ России увеличат за счет создания новых частей и подразделений. Такое решение приняли в связи с изменениями военно-политической обстановки, заявил заместитель главкома ВМФ Виктор Астапов в интервью «Красной звезде».

«Существующая численность морской пехоты в целом обеспечивает выполнение поставленных задач, но с учетом изменения военно-политической обстановки планируется формирование новых частей и подразделений», — сказал генерал-лейтенант.

Реклама

Он также перечислил главные задачи на будущее. По словам Астапова, боевой потенциал морской пехоты планируют повысить за счет перевооружения. Соединениям и частям предоставят перспективные образцы техники и средства автоматизации управления. Бойцов хотят подготовить с учетом опыта проведения спецоперации и современных конфликтов.

Реклама

Еще планируют разработать эффективную систему подготовки кадров. Она нужна, чтобы обеспечивать морскую пехоту необходимым количеством офицеров командного звена и младших специалистов.

Ранее ВМФ России получил новую подлодку «Уфа». Ее торжественно спустили на воду в Санкт-Петербурге.