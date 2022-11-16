Власть 16 ноября 2022, 20:27 ВМФ России получил новую подлодку «Уфа»

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Состав Военно-морского флота России пополнился новой подводной лодкой «Уфа». Торжественная церемония проходила в Санкт-Петербурге, сообщил сайт «Политика сегодня».

Подлодку спустили на воду и торжественно подняли флаг на ней. На мероприятии также побывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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«Передача подводной лодки „Уфа“ свидетельствует о том, что наши верфи не сбавляют темп работы и выполняют в срок обязательства по поставке кораблей для ВМФ России», — заявил он.

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