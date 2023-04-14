Армия 14 апреля 2023, 11:57 Шойгу поручил Суровикину использовать дальнюю авиацию и авиацию ВВО при проверке учений ТОФ Глава Минобороны Шойгу: при проверке учений ТОФ надо привлечь дальнюю авиацию, авиацию ВВО РИА «Новости»

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Авиация Восточного военного округа (ВВО) и самолеты командования дальней авиации следует привлечь к проверке учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Министр обороны Сергей Шойгу дал такое поручение главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергею Суровикину, сообщил ТАСС.

«Главнокомандующему Воздушно-космическими силами к проверке привлечь самолеты командования дальней авиации и авиацию Восточного военного округа», — заявил Шойгу.

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По его словам, главное управление боевой подготовки должно проконтролировать действия и следить за состоянием береговых войск. Шойгу уточнил, что у стартовавшей 14 апреля проверки на Тихоокеанском флоте будет ряд особенностей.

«Перед развертыванием сил в районы проведения учений в короткие сроки планируется вскрыть подводную обстановку на подходах к пунктам базирования сил флота», — отметил он.

Министр добавил, что основные учения с корабельными группировками проведут «с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке». Замминистра обороны Александр Фомин должен будет донести информацию о задачах проверки до военных аташе.