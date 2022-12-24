24 декабря 2022, 23:52
Модификацию высокоточного снаряда «Краснополь» для воздушных носителей создали в России
Ростех создал модификацию высокоточного снаряда «Краснополь» для воздушных носителей
Российские специалисты создали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь», который планируется применять на воздушных носителях. Об этом сообщил начальник «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» Семен Погорельский в программе «Бог войны. Укротители огня» в эфире Первого канала.
Конструкторское бюро входит в госкорпорацию Ростех. Как отметил Погорельский, снаряд «Краснополь» отличается простотой конструкции и высокой надежностью.
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«Основа — это „Краснополь“, есть стреляющая из минометов модификация. И есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей», — пояснил он.
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Также Погорельский заверил, если снаряд пролежит 10 лет, его можно снова зарядить, и он будет попадать в заданную цель. Боеприпасами калибра 152 миллиметра можно заряжать артиллерийские системы, в том числе самоходки «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».
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