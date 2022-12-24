Армия 24 декабря 2022, 23:52 Модификацию высокоточного снаряда «Краснополь» для воздушных носителей создали в России Ростех создал модификацию высокоточного снаряда «Краснополь» для воздушных носителей Википедия

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Российские специалисты создали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь», который планируется применять на воздушных носителях. Об этом сообщил начальник «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» Семен Погорельский в программе «Бог войны. Укротители огня» в эфире Первого канала.

Конструкторское бюро входит в госкорпорацию Ростех. Как отметил Погорельский, снаряд «Краснополь» отличается простотой конструкции и высокой надежностью.

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«Основа — это „Краснополь“, есть стреляющая из минометов модификация. И есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей», — пояснил он.

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Также Погорельский заверил, если снаряд пролежит 10 лет, его можно снова зарядить, и он будет попадать в заданную цель. Боеприпасами калибра 152 миллиметра можно заряжать артиллерийские системы, в том числе самоходки «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».

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