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    05 февраля 2021, 13:16

    Минобороны закупит больше гиперзвукового оружия

    Анатолий Минкин

    Дополнительные поставки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности стали темой обсуждения под руководством министра обороны России Сергея Шойгу. Как сообщил ТАСС, участники заседания собрались на базе Военно-промышленной корпорации машиностроения в Реутове.
    Минобороны закупит больше гиперзвукового оружия

    Шойгу заявил, что Генеральный штаб совместно Министерством промышленности и торговли ведет работу по дополнительной закупке партий современного вооружения.

    «Обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи», — сказал министр.

    Он пояснил, что вопрос перехода российской армии на современные виды вооружения находится на контроле президента России. Новый доклад Владимиру Путину глава военного ведомства должен представить к апрелю. Совещание продолжилось в закрытом режиме.

    О современных российских разработках в сфере гиперзвукового оружия на традиционной пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин в декабре 2020 года. Он отметил, что наша страна стала лидером в разработке гиперзвукового типа вооружений. В пример он привел ракетные системы «Авангард», которые способны преодолевать системы ПРО.