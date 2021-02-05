Минобороны закупит больше гиперзвукового оружия

Шойгу заявил, что Генеральный штаб совместно Министерством промышленности и торговли ведет работу по дополнительной закупке партий современного вооружения.

«Обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи», — сказал министр.

Он пояснил, что вопрос перехода российской армии на современные виды вооружения находится на контроле президента России. Новый доклад Владимиру Путину глава военного ведомства должен представить к апрелю. Совещание продолжилось в закрытом режиме.

О современных российских разработках в сфере гиперзвукового оружия на традиционной пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин в декабре 2020 года. Он отметил, что наша страна стала лидером в разработке гиперзвукового типа вооружений. В пример он привел ракетные системы «Авангард», которые способны преодолевать системы ПРО.