Минобороны России заявило, что не будет наносить удары по жилым кварталам Киева

Вооруженные силы России в ходе спецоперации не наносят никаких ударов по жилым кварталам Киева. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не участвуют в боевых действиях. По его словам, наибольшее сопротивление российской армии оказывают батальоны националистов. Конашенков также обратился к украинцам. Он заявил, что официальный Киев применяет такие же методы, как и террористы.

«Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — заявил он.

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад ранее провели телефонные переговоры, в ходе которых сирийский лидер поддержал решение провести военную операцию в Донбассе. Он также раскритиковал действия США и НАТО, которые в свое время привели к деградации обстановки на Ближнем Востоке.