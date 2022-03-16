Минобороны за сутки эвакуировало из Мариуполя более 30 тысяч мирных жителей

Вооруженные силы России вывели из Мариуполя через гуманитарные коридоры 31 367 мирных граждан, включая 89 иностранцев. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство беженцев попросили доставить их в Россию или на территории подконтрольные Вооруженным силам.

«В Мариуполе продолжается проведение гуманитарной операции. В течение суток из разблокированного города обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев. Это 71 представитель ОБСЕ, девять граждан Греции и девять граждан Пакистана», — рассказал Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что только 36 человек отправились в населенные пункты в Днепропетровской области, которые контролируются украинскими войсками.

Накануне Мизинцев заявил, что российские военные предложили украинским властям 10 направлений гуманитарных коридоров, но Киев согласился только на три. По словам генерала-полковника, власти Украины игнорируют желания жителей уехать в северном и восточном направлениях, чтобы попасть на территорию России. Все попытки пресекаются отрядами территориальной обороны и подразделениями ВСУ.