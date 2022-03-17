Минобороны: украинские националисты удерживают мирных жителей, чтобы потянуть время

Украинские националисты специально тянут время и удерживают людей в городах. Они надеются получить помощь стран Запада, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинские националисты, осознавая безнадежность своего положения, умышленно затягивают время в надежде на помощь западных „хозяев“ и не выпускают мирных жителей из блокированных городов в безопасные районы», — сообщил генерал-полковник во время брифинга. Цитату привело РИА «Новости».

По словам Мизинцева, националисты продолжают убивать мирных жителей Украины с изощренной подлостью и цинизмом. Бесценные жизни людей используют в качестве расходного материала и «живого щита».

Начальник центра отметил, что принятые в последние недели преступные решения украинских властей говорят об их бесчеловечном отношении к населению страны. В качестве примера он привел привлечение наемников, освобожденных заключенных и легализацию так называемой «лицензии на убийство».

«Это неизбежно ведет к эскалации насилия, но при этом не на передовой, а в местах массового проживания незащищенного гражданского населения», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что нашла личные вещи трех американских военных инструкторов во время освобождения от украинских националистов населенного пункта Марьинка.