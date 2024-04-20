Армия 20 апреля 2024, 09:16 Минобороны создаст научно-производственный центр беспилотников Шойгу: Минобороны создаст научно-производственный центр БПЛА Пресс-служба Минобороны

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Минобороны решило создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба ведомства.

Он прибыл на полигон Московского военного округа и проверил выполнение указаний по разработке дронов и стрелкового оружия. После доклада руководителя предприятия Шойгу рассказал о планах по созданию центра, объединяющего лаборатории, производства и конструкторские бюро. С помощью новой структуры инженеры будут разрабатывать и выпускать новое перспективное оружие для целей СВО.

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Министру обороны представили на полигоне новейшие беспилотники. Благодаря тому что они изготавливаются из материалов российского производства, предприятия смогут оперативно запустить дроны в серийный выпуск.

Шойгу также оценил ударный квадрокоптер, способный использовать разные типы боеприпасов и проводить дистанционное минирование при низкой видимости.