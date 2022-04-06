Минобороны сообщило об уничтожении иностранной военной техники под Харьковом

Воздушно-космические силы РФ уничтожили топливную базу и скопления военной техники под Харьковом. Об этом сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, его слова привело РИА «Новости».

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск», — сказал Конашенков.

Он также сообщил об уничтожении на станции Лозовая скопления военной техники, поставленной для нужд ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала спецоперации было уничтожено Минобороны РФ сообщило об уничтожении 125 самолетов, 408 дронов, 27 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники, принадлежавшей вооруженным силам Украины.