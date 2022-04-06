Минобороны РФ назвало число уничтоженных за время спецоперации самолетов ВСУ

За время проведения спецоперации на Украине российская армия уничтожила 125 самолетов и 408 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

Также, по словам Конашенкова, были уничтожены 27 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники

Ранее Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ за минувшую ночь уничтожили 24 объекта ВСУ. Удары наносились авиацией и ракетными войсками РФ. Они уничтожили 11 опорных пунктов ВСУ, боевую установку «Оса-АКМ» и пять складов с топливом.

Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Минобороны России заявило, что ее целью является полное уничтожение военных объектов ВСУ. По словам ведомства, ВС РФ действуют по плану и соблюдают задуманные сроки.