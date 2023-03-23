23 марта 2023, 12:17
Минобороны сообщило о выводе на орбиту спутника военного назначения
Минобороны: ракета «Союз-2.1а» доставила на орбиту спутник военного назначения
Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» вывела спутник военного назначения на орбиту, сообщили в Минобороны России. Там добавили, что запуск произвели утром 23 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — уточнили в оборонном ведомстве.
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По данным министерства, ракета стартовала в 09:40 по московскому времени. После запуска ее взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса космического центра имени Титова.
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Сейчас со спутником установили устойчивую связь, он функционирует в штатном режиме. Аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2567». Офицеры Главного центра разведки космической обстановки приступили к анализу данных, получаемых с устройства.
В начале марта власти Японии попытались вывести на орбиту спутник для наблюдения за стихийными бедствиями. Во время полета ракеты-носителя что-то пошло не так, и специалисты решили прервать его.
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