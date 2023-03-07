Мир 07 марта 2023, 05:18 Запуск новейшей тяжелой ракеты-носителя обернулся провалом для Японии Япония прервала полет новейшей тяжелой ракеты-носителя класса H3 YouTube

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Новейшую ракету-носитель тяжелого класса H3 запустили на юго-западе Японии. Об этом во время прямой трансляции сообщили сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). После старта полет решили прекратить.

Запуск проходил на космодроме Танэгасима в префектуре Кагосима. Ракету-носитель планировали вывести на орбиту вместе со спутником ALOS-3. Устройство хотели использовать для наблюдения за стихийными бедствиями.

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Специалисты не получили подтверждения зажигания двигателя второй ступени ракеты, поэтому объявили о прерывании полета.

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«Ракете был направлен сигнал на уничтожение», — сообщил диктор.

Первый запуск H3 проходил 17 февраля, но завершился неудачей. Во время старта ракета так и не смогла оторваться от земли. Изначально испытания намечали на 2020 год, но в итоге их перенесли из-за вибраций, которые обнаружили в основном двигателе ракеты.

Разработкой ракеты-носителя занимались JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries. В январе они опробовали двигатель, запустив его на стартовой площадке. Тогда работа прошла успешно. После этого запуск несколько раз откладывали из-за неподходящих погодных условий.

H3 представляет собой крупнейшую японскую ракету-носитель, работающую на жидком топливе.