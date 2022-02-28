Минобороны России сообщило об уничтожении более тысячи военных объектов Украины

Количество уничтоженных военных объектов Украины российскими войсками с начала проведения специальной операции увеличилось до 1146 единиц. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что речь идет о 31 пункте управления и узлах связи Вооруженных сил Украины, 81 зенитном ракетном комплексе, а также 75 радиолокационных станций.

«Оперативно тактической авиацией Воздушно-космических сил России поражены шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что полностью уничтожены 311 танков и бронетранспортеров, 42 самолета и вертолета, 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

«За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих», — добавил генерал-майор.

Он отметил, что войска Луганской народной республики за минувшие сутки продвинулись вперед на три километра в направлении населенного пункта Кременное. Подразделения Донецкой народной республики углубились на 16 километров от линии соприкосновения и взяли под контроль село Заможное.

Приказ о начале проведения специальной операции дал президент России Владимир Путин после обращения за помощью руководителей республик Донбасса. В Минобороны заявили, что удары наносятся только по военным объектам, поэтому мирным жителям они не угрожают.