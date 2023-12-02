Армия 02 декабря 2023, 10:44 Минобороны России получило новые истребители Су-30МС2 и учебно-боевые Як-130 ОАК передала Минобороны России новые Су-30МС2 и Як-130 РИА «Новости»

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Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) изготовил и передал Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

Отмечается, что авиационная техника прошла наземные и летные испытания, и ее уже отправили к месту несения службы.

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Гендиректор корпорации Юрий Слюсарь напомнил, что Иркутский авиазавод своевременно выполняет план выпуска самолетов в рамках гособоронзаказа.

«Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России», — добавил он.

По словам Слюсаря, предприятие уже начало производить самолеты по программе на 2024 год.

В новых истребителях Су-30СМ2 усовершенствовали комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Модернизация позволила нарастить боевые возможности самолетов: выросла дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на несколько сотен километров.

Учебно-боевой Як-130 — базовый самолет для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России. Пилоты боевых самолетов поколения «4+» и «5» обучаются на самом современном уровне.

Ранее Иран согласовал сделку по покупке российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и самолетов Як-130.