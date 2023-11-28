Мир 28 ноября 2023, 13:36 Иран подтвердил покупку российских вертолетов Ми-8, истребителей Су-35 и самолетов Як-130 Замминистра обороны Фархи: Иран купил российские Ми-8, Су-35 и Як-130 Пресс-служба Минобороны

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Сделку по покупке Ираном российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130 окончательно согласовали. Об этом заместитель главы Минобороны Ирана Сейед Мехди Фархи сообщил агентству Tasnim.

Сроки поставок и сумма сделки не называются. Россия пока не комментировала данные.

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Информация о том, что Иран сделал заказ на закупку российских истребителей и другой военной техники, появилась еще в начале 2023 года. Предполагалось, что поставки начнутся уже весной. В марте постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что сделка по приобретению Су-35 у России состоялась. Количество закупаемых истребителей не уточнялось.

Еще в прошлом году Европарламент заговорил об укреплении сотрудничества между Россией и Ираном, в частности в экономической сфере. В мае 2023-го американские СМИ утверждали, что укрепление двустороннего партнерства, в частности планируемая закупка Ираном боевых самолетов у России, угрожает национальным интересам США.