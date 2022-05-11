Минобороны России показало, как работает ВДВ во время спецоперации на Украине

Работа подразделения воздушно-десантных войск в ходе специальной операции на Украине попала на видео. Его опубликовало Минобороны России.

Личный состав противотанкового подразделения ВДВ направился в заданный район и уничтожил огневые точки опорного пункта ВСУ. Десантники открыли огонь из противотанкового управляемого вооружения, гранатометов, переносных ракетных комплексов, стрелкового оружия.

Также военное ведомство опубликовало видео, на котором видно, как действуют многофункциональные сверхманевренные истребители Су-35С. Они участвуют в уничтожении объектов военной инфраструктуры ВСУ.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины. Он подчеркнул, что нужно прекратить геноцид и издевательства над людьми из Донбасса.