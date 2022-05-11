Минобороны РФ показало, как сверхманевренные Су-35С уничтожают объекты ВСУ

Работу многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С показало Минобороны России. Они участвуют в уничтожении объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины при проведении спецоперации.

Перед каждым вылетом истребители проходят тщательную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава проверяют исправность систем авиакомплексов, заправляют самолеты и заряжают их. Для уничтожения военных объектов противника используется ракетное и бомбовое вооружение. Снаряды ставят вручную, полностью контролируя процесс.

Взлет одного из истребителей показан на видео на странице ведомства в соцсетях с нескольких ракурсов. Сначала Су-35С разогнался, затем резко поднялся в воздух. Во время полета пилот навел прицел на объект противника. После того как задача была выполнена, он посадил самолет.