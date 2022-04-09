Минобороны узнало о подготовке Украиной провокации с «убийствами» мирных жителей в Ирпене

Киевский неонацистский режим готовит очередную провокацию с целью обвинить Россию в причастности к якобы массовым убийствам мирных жителей в Ирпене Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские войска покинули Ирпень более недели назад, напомнили в оборонном ведомстве. Однако Украина в очередной раз собирается сфальсифицировать массовое убийство мирных жителей якобы по вине России в Ирпене, как перед этим в Буче.

Минобороны РФ получило подтвержденную информацию, что сотрудники СБУ собираются забрать из морга тела людей, погибших под украинскими обстрелами, и сложить их в подвале здания на восточной окраине Ирпени. И в качестве «бесспорных доказательств» СБУ покажет тела пленных российских военнослужащих, ранее убитых под пытками украинскими нацистами.

Циничная постановка организована киевским режимом специально для последующего распространения фейковых материалов посредством западных СМИ, подчеркнули в Минобороны.

Ранее «360» показал видео, снятые жителями Бучи, которые опровергают украинский фейк о массовых убийствах в городе якобы от рук российских военных.