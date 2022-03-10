Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти кварталов Мариуполя

Подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль в Мариуполе кварталы Азовский, Найденовка, Ляпино, Виноградарь и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города удалось освободить микрорайон Западный. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировка войск ДНР, продолжая наступательные действия, также взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Продвижение составило четыре километра. Всего за время спецоперации было уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины, добавили в оборонном ведомстве.

«Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники», — доложили в Минобороны.

По данным Народной милиции ДНР, военнослужащие республики за сутки захватили две бронированные машины и одну БМП, а также склад с оружием и боеприпасами. Добровольно сложили оружие 10 военнослужащих ВСУ. Их жизням ничто не угрожает, и после окончания спецоперации они вернутся домой.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Мариуполе находятся минимум 400 тысяч мирных жителей. Он подчеркнул, что украинские националистические батальоны не смогут уйти из города. Им, по его словам, придется сдаться или умереть.