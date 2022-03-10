Силы Донецкой народной республики намерены занять Мариуполь. Главная задача войск — сохранить жизни мирных жителей. Об этом заявил командир роты резервистов ДНР. Его интервью появилось в Telegram-канале «Сладков+».

«У нас такая работа. Мы освобождаем свою землю, поэтому укрепленный, неукрепленный [район] — надо его взять», — сказал он.

Командир роты резервистов отметил, что перед силами ДНР стоит задача выбить украинских силовиков из города.

«Сохранить своих людей, сохранить людей, которые там, и выбить противника оттуда», — перечислил он задачи военных ДНР.

«Противник серьезный. За восемь лет они хорошо подготовлены. Их снабжали иностранные [государства]», — добавил он.

По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, минимум 400 тысяч мирных жителей сейчас находятся в Мариуполе. Он также отметил, что украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя. Им придется сдаться или умереть.