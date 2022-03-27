Минобороны РФ показало на карте обстановку в Карабахе после отвода войск Азербайджана

Министерство обороны РФ показало на карте обстановку в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе по состоянию на 27 марта. После переговоров Азербайджан вывел войска из района населенного пункта Фурух.

В Минобороны ранее сообщили, что миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор, двух в северном направлении и одной в южном. Миротворцы также зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Аскеранском районе.

Командованием российского контингента миротворцев при взаимодействии с представителями обеих сторон конфликта обстановка стабилизирована, отмечали в Минобороны РФ.

Источник фото: Минобороны РФ

Накануне вечером стало известно, что военные Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе и нанесли четыре удара с беспилотника Bayraktar по подразделениям непризнанной НКР. Российский МИД выражал обеспокоенность в связи с ростом напряженности.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее призвал Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и не допускать эскалации.