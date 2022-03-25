Обострение в Карабахе обеспокоило ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне сообщений о новых столкновениях в Нагорном Карабахе призвал Армению и Азербайджан к сдержанности во избежание эскалации конфликта. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, передал ТАСС.

Гутерриша обеспокоили новости о боях в Карабахе и вокруг него. Он призвал армян и азербайджанцев воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации.

Генсек ООН также призвал стороны решать все вопросы, в том числе гуманитарные, путем прямого диалога в контексте существующих форматов.

МИД Армении 24 марта заявил, что войска Азербайджана нарушили линию соприкосновения в Карабахе. В дипведомстве также добавили, что перед этим Азербайджан перекрыл газопровод, обеспечивающий снабжение Карабаха, и вел обстрелы регионы. В пятницу армянский МИД сообщил, что военные Азербайджан проложили наступление в части села Парух Аскеранского района, и что ситуация в Карабахе остается напряженной. В Минобороны Азербайджана при этом отвергли обвинения в нарушении линии соприкосновения и заявили, что азербайджанские подразделения уточняют места дислокации без применения силы.