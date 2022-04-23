Минобороны РФ показало кадры уничтожения складов с вооружением ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения складов с боеприпасами и вооружением ВСУ. Видео появилось в Telgram-канале оборонного ведомства.

Ангары были ликвидированы ударом высокоточных артиллерийских снарядов. Наведение на цель осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата, уточнили в Минобороны.

На кадрах видно, как снаряды попадают в ангары, провоцируют пожар и затем детонацию боеприпасов. Видео получилось зрелищным, хотя длится всего полминуты и в нем мало цвета.

За все время спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 141 самолет, 10 вертолетов и 538 беспилотников ВСУ. Кроме того, уничтожены 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов и 2311 единица специальной военной автомобильной техники.

Только за прошлую ночь ВКС России с помощью высокоточных ракет воздушного базирования поразили 11 военных объектов Украины.