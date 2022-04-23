ВС РФ уничтожили 141 самолет ВСУ за время спецоперации

С начала специальной операции на Украине ВС РФ уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 538 беспилотников. Данными на 23 апреля поделился официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Также с 24 февраля уничтожены 261 зенитный ракетный комплекс Украины, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня. Кроме того, российские военные успешно нанесли удары по 1075 орудиям полевой артиллерии и минометов и 2311 единице специальной военной автомобильной техники.

Помимо этого, из брифинга стало известно, что минувшей ночью ВКС России с помощью высокоточных ракет воздушного базирования поразили 11 военных объектов Украины. Среди них семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. Противник потерял до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей.

В районе населенного пункта Червонное ликвидированы три склада ракетно-артиллерийского вооружения.