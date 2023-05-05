Армия 05 мая 2023, 22:20 Россиянам рассказали, сколько зарабатывают контрактники в зоне СВО Минобороны России: минимальная зарплата контрактника в зоне СВО — 204 тысячи рублей РИА «Новости»

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Министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало информацию о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне СВО. Зарплата военного зависит от воинского звания, должности и выслуги лет, минимальная сумма выплаты — 204 тысячи рублей ежемесячно.

Меньше всех получает стрелок, ему полагается от 204 тысяч рублей. Повар, водитель, гранатометчик и пулеметчик ежемесячно имеют от 211 тысяч рублей. Старшему водителю-электрику и старшему саперу полагается денежное довольствие в размере от 216 тысяч рублей. Старший телефонист получает от 219 тысяч рублей.

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От 226 тысяч рублей довольствия имеет начальник радиостанции командно-штабной машины и инструктор штаба, чуть больше — 232 тысячи — выплачивают командиру отделения. Заместитель командира взвода — командир отделения за месяц получает 242 тысячи рублей.

Волонтер рассказал, что чаще всего службой по контракту интересуются молодые люди от 20 до 30 лет. Люди интересуются условиями заключения договора, денежным довольствие м сроком службы.