Общество 01 мая 2023, 18:03 Волонтер рассказал, кто чаще всего интересуется службой по контракту Волонтер Персидских: службой по контракту чаще интересуются молодые люди до 30 лет РИА «Новости»

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Возможностью поступления на службу в армию по контракту чаще всего интересуются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, рассказала телеканалу «Москва 24» волонтер Полина Персидских. По ее словам, россияне спрашивают, куда можно обратиться за получением расширенной информации по этому вопросу.

Волонтер рассказала, что жители страны интересуются возрастными ограничениями при поступлении на службу по контракту. Также россиян беспокоит вопрос — возможно ли заключение договора с Минобороны для иностранцев.

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«Также людям интересно на какой срок заключается контакт, он заключается от одного года. И последнее, чем интересуются люди, это материальное обеспечение», — отметила Полина Персидских.