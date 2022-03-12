Похоронила шесть человек: в Первомайском рассказали о жизни под обстрелами ВСУ

ВСУ продолжает обстреливать город и его окрестности. По информации СМИ, удары наносятся по жилым районам. Местные жители уже почти привыкли существовать под обстрелами и не хотят покидать город, несмотря на потери. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В беседе с журналистами жительница Первомайска Наталья Легкая рассказала, что за последние четыре года она похоронила шестерых родственников.

«Куда можно было уехать — у меня больные родители, лежачие. Брат умер, невестка, отец, мать, просто нет слов… Как я могла отсюда уехать? Вот так и жили под обстрелами», — рассказала жительница ЛНР Наталья Легкая.

По словам женщины, убежала даже ее любимая собака. Животные прячутся от страха из-за обстрелов.

В свою очередь, офицер-наблюдатель от ЛНР в СЦКК Виктор Матвеев заявил, что украинские военные просто «пакостят» местным жителям.

«Они просто пакостят мирным жителям, находясь в окружении, злые, как шакалы, там находятся, вот и пакостят, как могут, не знаю, чего они добиваются», — рассказал офицер.

Утром 12 марта украинские войска совершили обстрел Первомайска запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра. По рассказам жителей города, у них нет никаких военных объектов, ВСУ ударяет исключительно по социальным объектам.

Предполагается, что обстрелы ведутся из Лисичанска и Северодонецка, где находится в окружении Северная группировка ВСУ. Силы ЛНР предложили украинским военным сложить оружие, однако те в ответ начали обстрел мирных жителей.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предположил, что исключения из санкций США для ДНР и ЛНР говорят о том, что американские власти приступили к подготовке госпереворотов в независимых республиках Донбасса.