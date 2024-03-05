05 марта 2024, 04:34
Минобороны рассказало о вероятном сценарии нападения на Россию
«Военная мысль»: против РФ могут начать воздушно-наземную операцию
Против России могут развернуть воздушно-наземную и воздушно-морскую операции, которые начнутся с быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных атак. Об этом написали в материале журнала «Военная мысль», который издает российское оборонное ведомство.
Авторы публикации объяснили, что иностранные эксперты думают над формированием воинских подразделений нового типа — «объединенные оперативные формирования» (ООФ). Это должны быть межвидовые компактные, высокомобильные, многосферные группировки войск, задача которых состоит в поражении административно-политической и военно-промышленной инфраструктуры противника за короткие сроки.
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«Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции. При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от двух-трех до пяти-семи) массированных ракетно-авиационных ударов», — сказано в материале.
По словам аналистиков, до начала активных действий ООФ могут выполнять провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные задачи.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад планировал превратить Украину в «анти-Россию», чтобы создать угрозы безопасности прямо на российских границах. По его словам, происходящие на Украине события подтверждают эти данные.
Сергей Лавров
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Специальная военная операция РФ на Украине
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