«Бук-М3» впервые примет участие в параде Победы

Новые ЗРК «Бук-М3» пройдут по Красной площади во время парада Победы 9 мая. В этот праздничный день людям покажут все новейшие зенитные системы ПВО России.

«В составе механизированной колонны пройдут четыре самоходные установки ЗРК «Бук-М3», четыре боевые машины ЗРК «Тор-М2», — приводит ТАСС текст сообщения Министерства обороны России. В ведомстве добавили, что на 75-летие Победы покажут всю линейку современных ЗРК и комплексов ПВО.

Впервые во время парада 9 мая люди увидят и боевые машины зенитного артиллерийского комплекса «Деривация» и пуско-заряжающие установки ЗРС С-300В4.

Ранее стало известно, что в параде Победы примут участие танки Т-90М «Прорыв». Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в праздничном мероприятии примет участие 225 единиц военной техники. 24 новые машины россиянам и всему миру покажут впервые.