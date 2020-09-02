Минобороны рассекретило документы к 75-летию окончания Второй мировой войны

Решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная Армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающие крупные операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную, отметили в оборонном ведомстве страны.

В разделе впервые публикуются рассекреченные журналы боевых действий, приказов, политических донесений, описаний переговоров советских и японских военачальников, а также схемы боевых действий.

Фото: Министерство обороны РФ

Кроме того, посетители сайта смогут увидеть уникальные фотографии времен Советско-японской войны, газетные публикации и информационные сводки за 1945 год, а также наградные листы на героев-красноармейцев.

В июне Минобороны открыло раздел «В первые дни великой войны». Были рассекречены архивные донесения и сводки Генштаба, шифрограммы и воспоминания участников первых боев с фашистами. На представленных документах можно было увидеть, что на некоторых участках Советская армия сумела отбросить нацистов за границы страны.